Mississippi: Sechs Menschen tot nach Schüssen

In einem kleinen Ort im US-Bundesstaat sind Schüsse gefallen. Ein männlicher Verdächtiger wurde festgenommen.

In Arkabutla in Mississippi leben nicht einmal 300 Menschen. Ein Mann soll dort am Freitag sechs Menschen an mehreren Orten erschossen haben. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Schütze alleine gehandelt hat. Seine Motive seien noch nicht bekannt.

Welche Verbindung zwischen Täter und Opfer gibt es?

Wie die Nachrichtenagentur AP schreibt, habe der mutmaßliche Täter die Opfer teilweise gekannt: Unter ihnen sollen sein Stiefvater und seine Ex-Frau sein. Ihr aktueller Ehemann wurde demnach verletzt. Andere Opfer scheinen keine Verbindung zu dem Verdächtigen zu haben. Beamte konnten den 52-Jährigen vor seinem eigenen Haus festnehmen, heißt es. Der Sheriff sagte der Nachrichtenagentur, er könne sich nicht erinnern, dass es je Probleme mit dem Mann gegeben habe.

Angst in Arkabutla

Anwohner der kleinen Gemeinde sind schockiert:

Ich denke, es ist verrückt. Man erwartet nicht, dass etwas wie das so nah am Zuhause passiert.

US-Präsident Joe Biden zeigte sich ebenfalls entsetzt und forderte einmal mehr, das Waffengesetz zu verschärfen. Seit Jahren stellen sich Politiker der Republikaner dagegen quer.