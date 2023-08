Gefährliche Überfahrt: Hunderte Menschen im Mittelmeer gerettet

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat innerhalb von zwei Tagen 600 Menschen an Bord aufgenommen.

Die allermeisten Menschen davon wollten von Tunesien in Nordafrika nach Italien. Dabei saßen sie in Booten, die total ungeeignet für die Überfahrt waren. Das hat die Hilfsorganisation "SOS Méditeranée" am Freitagabend gesagt.

1/3 Größte Rettungsaktion der Ocean Viking. Nach 48 Stunden Einsatz haben unsere Teams die 15. und letzte Rettung abgeschlossen. 14 der Rettungen fanden auf der Strecke zwischen Sfax und Lampedusa statt, in der maltesischen SAR-Region und wurden von den ital. Behörden koordiniert pic.twitter.com/qz7zZFbwyF

Woher kommen die Menschen?

Von den 623 geretteten Menschen kommen einige aus afrikanischen Ländern wie dem Sudan, Burkina Faso oder der Elfenbeinküste. Es waren aber auch Menschen aus Bangladesch in Asien bei den gefährlichen Überfahrten dabei. Unter den Geretteten waren 15 Kinder und 146 Minderjährige. Die Menschen werden jetzt nach Italien gebracht.

Die gefährliche Route übers Mittelmeer

Am Freitag hat die Grenzschutzagentur der EU "Frontex" erklärt, dass immer mehr Menschen versuchen, über das Mittelmeer in die EU einzureisen. Bis Juli diesen versuchten das schon fast 90.000 Menschen. Das waren mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum letztes Jahr.

Ein Grund dafür ist laut "Frontex", dass es unter den kriminellen Schleusern einen krassen Preiskampf gibt. Deswegen bieten sie die gefährlichen Überfahrten zu geringeren Preisen an. Allein dieses Jahr sind nach offiziellen Angaben schon 1.848 Menschen auf der Route übers Mittelmeer gestorben.

