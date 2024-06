Keine Störungen mehr bei 1&1: So kannst du eine Entschädigung beantragen

Tagelang gab es Störungen im Mobilfunknetz von 1&1. Warst du betroffen? Dann kannst du jetzt Entschädigung beantragen.

Am Donnerstag gab der Anbieter Entwarnung: Das Mobilfunknetz funktioniere wieder. Wenn es nicht automatisch klappt, musst du dein Gerät neu starten.

Entschädigung bei 1&1: Geld kommt mit übernächster Rechnung

Die Firma kündigte an, dass alle Betroffenen für den Tag der technischen Störung sowie für die beiden Folgetage mit Nachwirkungen "anteilig den monatlichen Grundpreis ihres Tarifs" erhalten. Die Gutschrift kommt mit der nächsten, spätestens aber der übernächsten Rechnung.

Ab dem dritten Tag solcher Störungen könntest du einen Anspruch auf Entschädigung von fünf Euro pro Tag haben. Ab dem fünften Tag mit Ausfällen stehen dir sogar 10 Euro pro weiteren Tag zu.

Weiter Probleme bei 1&1: Jetzt Entschädigungen möglich Dauer 0:29 min Seit Montag gibts Störungen im Mobilfunknetz von 1&1. Bist du betroffen? Dann sind jetzt Entschädigungen möglich.

So beantragst du die Entschädigung:

Damit du die Entschädigung bekommst, müssen ein paar Dinge zutreffen:

Du hast einen Vertrag direkt bei 1&1 oder einer anderen Mobilfunk-Discountmarke, die zu 1&1 gehört. Das sind zum Beispiel PremiumSIM , Winsim und Simplytel.

oder einer anderen Mobilfunk-Discountmarke, die zu 1&1 gehört. Das sind zum Beispiel , und Du hast deinen Anbieter umgehend nach dem Ausfall darüber informiert. Ist die Störung nach zwei Tagen nicht behoben, kannst du am dritten Tag die Entschädigung verlangen, sofern es keine Ersatzversorgung gab.

darüber informiert. Ist die Störung nach zwei Tagen nicht behoben, kannst du am dritten Tag die Entschädigung verlangen, sofern es keine Ersatzversorgung gab. Falls du am Montag keine Störung gemeldet hast, könnte es bei der Größe des Ausfalls auch sein, dass du dennoch eine Entschädigung bekommst.

Warum gab es Störungen im Mobilfunk von 1&1?

Am Montag hat 1&1 ein Software-Update gemacht - dabei kam es zu einer technischen Störung im 5G-Netz des Anbieters. 1&1 schreibt selbst auf seiner Website: "Als Nachwirkung des Vorfalls kommt es in Teilen des Netzes aber weiterhin zu Einschränkungen." Was darum unter anderem nicht funktionierte: