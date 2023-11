Deshalb legte dieses Model bei einer Beerdigung einen Catwalk hin

Dieses Video sorgt für Aufregung: Eine Frau posiert nach einem Red-Carpet-Walk vor einem Sarg mit einer echten Leiche.

Die Frau ist Model Erica L. Carrington. Sie hat den Catwalk in einem Museum in Newark bei New York gemacht und ein Video davon auf Instagram gepostet. Damit ging sie viral.

Viel Kritik an Modenschau vor dem Sarg

Viele regen sich in den Kommentaren auf, dass ihr Verhalten geschmacklos ist. Immerhin ist ihr Laufsteg ein roter Teppich bei einer Beerdigung. Am Ende ihres Walks bleibt Erica auch an dem Sarg stehen und man sieht eine Leiche darin liegen. Sie wirft dem toten Mann einen Handkuss zu.

Hier kannst du dir das Video anschauen:

Das ist der Grund für den skurrilen Catwalk

Bei der Beerdigung handelt es sich nicht um eine Trauerfeier im klassischen Sinne. Der Tote ist Modedesigner Vernest Moore. Um sich von ihm zu verabschieden, haben seine Familie und Freunde mehrere Events organisiert. Die Modenschau war eins davon.

Erica und Vernest Moore haben lange zusammengearbeitet. Zu "TMZ" sagte das Model, dass der Designer vor seinem Tod in die Planung eines solchen Abschiedevents eingebunden war. Dann erklärte sie weiter:

Ich denke, wir haben Vernest so heimgeschickt, wie er es sich gewünscht hätte. Und das ist wirklich das Einzige, was zählt.

Erica ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass sie das Richtige getan hat. Und es sei schön für sie gewesen, noch einmal von ihrem Freund designtes Kleid zu präsentieren. Über die vielen negativen Kommentare schrieb das Model vor wenigen Tagen:

Ich sehe das als Zeichen, dass ich dich stolz gemacht habe 🙏🏾

Beerdigungen können ganz schön verrückt sein. David Baerten wollte herausfinden, auf wen von seiner Familie wirklich Verlass ist: