TV-Moderator isst Eichhörnchen - das ist der Grund! 🐿

Ein Moderator aus England hat bei einer Live-Sendung Eichh├Ârnchen-Risotto probiert. Daf├╝r gab es einen Shitstrom.

Phillip Schofield┬áwurde das Eichh├Ârnchen-Fleisch im britischen Fr├╝hst├╝cksfernsehen "This Morning" serviert. W├Ąhrend seine Moderatorenkollegin schockiert auf die Portion schaute, testete der 60-J├Ąhrige und sagte: "Ein bisschen z├Ąh". Dann a├č er aber noch weiter.

Shitstorm!

Schon w├Ąhrend der Sendung gab es gro├če Aufregung wegen der Essensauswahl. Auf Twitter kommentierten User:

"Menschen sind b├Âse."

"Das sind wild lebende Tiere, sie sollten nicht wegen des Fleisches get├Âtet werden."

"Die Welt ist verr├╝ckt!"

Warum hat der Moderator das Eichh├Ârnchen-Fleisch gegessen?

Hinter der Aktion steckt eigentlich die Idee, Eichh├Ârnchen in Gro├čbritannien zu retten. In der Sendung waren Tiersch├╝tzer vom "Exmoor Squirrel Project" zu Gast. Sie sagen, dass das einheimische Rote Eichh├Ârnchen durch das eingewanderte Grauh├Ârnchen vom Aussterben bedroht ist. Das Grauh├Ârnchen schade au├čerdem dem Wald in England. Deshalb wollen sie, dass es weniger graue Eichh├Ârnchen in Gro├čbritannien gibt. Die Aktivisten fordern, dass die Tiere mit Fallen eingefangen und dann in Restaurants zum Essen angeboten werden.

In Deutschland gibt es ├╝brigens keine Grauh├Ârnchen. Hier leben nur Rote Eichh├Ârnchen.

Hier kannst du dir Ausschnitte aus der TV-Sendung anschauen: