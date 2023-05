Wie moderne Sklaverei auch dich betrifft

Weltweit arbeiten immer mehr Menschen wie Sklaven. Sie stellen häufig Produkte für unseren Alltag her. Das kannst du tun.

Die Menschenrechtsorganisation Walk Free hat einen Bericht über moderne Sklaverei veröffentlicht. Darin heißt es: 50 Millionen Menschen arbeiten weltweit in sklavenähnlichen Verhältnissen. Das sind zehn Millionen mehr als noch vor fünf Jahren. Darunter sind auch häufig Kinder ab etwa fünf Jahren.

Was ist moderne Sklaverei? Sklaverei ist weltweit eigentlich abgeschafft. Trotzdem arbeiten Millionen Menschen in einer extremen Abhängigkeit und unter gefährlichen und unwürdigen Bedingungen. Die modernen Sklaven müssen meist körperlich hart arbeiten. Sie bekommen dafür nur einen sehr geringen Lohn oder nur notdürftig Essen und Unterkunft. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben meist keine Rechte - keine freien Tage, keine Krankenversicherung - und können sich nicht gegen ihre Arbeitgeber wehren. Häufig werden ihnen ihre Ausweise abgenommen, sodass sie auch nicht fliehen können. Das sind Bereiche, in denen moderne Sklaven arbeiten: Textilindustrie

Landwirtschaft

Fabriken

Prostitution

Welche Menschen sind von moderner Sklaverei betroffen?

Am häufigsten betroffen sind Geflüchtete, die in fremden Ländern unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Meist mussten sie ihre Heimat wegen Krieg, Klimawandel oder der Corona-Pandemie verlassen. Am weitesten verbreitet ist moderne Sklaverei in Ländern wie Nordkorea, Eritrea, Saudi-Arabien, der Türkei und Russland.

Was hat moderne Sklaverei mit uns zu tun?

Die Menschen arbeiten meist an der Herstellung von Elektrogeräten wie Smartphones oder nähen Klamotten, die dann bei uns verkauft werden. In einigen Ländern arbeiten sie auf Palmöl-Plantagen. Palmöl wird zum Beispiel für Kosmetik-Produkte, Waschmittel, Schokolade, Eis oder Kerzen genutzt.

Was kannst du gegen moderne Sklaverei tun?

Überleg dir, wo und was du kaufst:

Palmöl

Faire Kleidung

Second-Hand-Klamotten

Kleidertausch

Grundsätzlich ist es gut, eher weniger zu kaufen. Das gilt fürs Smartphone und für Kleidung: