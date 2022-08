Medienberichte: Anthony Modeste wechselt zu Borussia Dortmund!

Der Stürmer des 1. FC Köln soll sich mit den Schwarz-Gelben einig sein. Die Kölner sagen...

...dazu gerade nichts. Laut Infos von Sport1 soll der BVB dem "Effzeh" bereits ein offizielles Angebot für Modeste gemacht haben. Wichtig: Dass der 1. FC Köln schweigt, heißt nicht automatisch, dass Modeste wirklich wechselt.

Klar ist aber: Der BVB sucht einen Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller. Zudem sagte BVB-Sportboss Sebastian Kehl am Samstag, dass man mit einem Stürmerkandidaten schon sehr weit sei. Außerdem passt Modeste zu Dortmund: Er ist erfahren und bezahlbar. Derzeit verdient der Franzose pro Jahr rund 3,5 Millionen Euro in Köln. Der Goalgetter erzielte in der letzten Saison 20 Buden für Köln.

Schock-Nachricht: Sébastien Hallers Tumor ist bösartig