Wegen Modeste: Bayern-Boss Kahn rastet aus!

Kölns Stürmer Anthony Modeste erzielte im Duell zwischen Dortmund und Bayern in der letzten Sekunde das 2:2.

Darauf kam der Vorstandschef des FC Bayern München, Oliver Kahn, überhaupt nicht klar. Ein Video zeigt, wie er am Samstagabend auf der Tribüne eskaliert:

Dieses Ergebnis haut einen doch vom Stuhl… Ein verrücktes Fußballspiel mit einem frustrierenden Ende für uns. Dass wir mit dem Abpfiff das Tor kassieren, ist mehr als ärgerlich. https://t.co/z6Muhwi5lK

Die Bayern lagen beim Bundesliga-Klassiker gegen den BVB in Dortmund durch Tore von Leon Goretzka (33.) und Leroy Sane (53.) lange 2:0 vorne. Erst in der 74. Minute machte Youssoufa Moukoko das 2:1, bevor Modeste in der 95. Minute das Dortmunder Stadion zum Beben brachte. Auch nach dem Spiel war Kahn noch angefressen:

Im Grunde waren die Borussen ziemlich tot. Wir haben sie selber wieder ins Spiel gebracht.

Durch das Unentschieden stehen die Bayern weiter nur auf Platz drei der Tabelle. Sie haben nur vier der bisherigen neun Bundesligaspiele gewonnen. Der BVB ist Vierter. Beide Mannschaften haben 16 Punkte.

Dortmund-Fans feiern Modeste

Der Stürmer konnte in Dortmund bisher nicht richtig überzeugen. Vor dem Spiel gegen die Bayern hatte der 34-Jährige für den BVB nur ein Tor in sieben Spielen gemacht. Gegen den FCB lief es viel besser: Neben seinem Tor bereitete Modeste auch noch den Treffer von Moukoko vor. Nach dem Spiel wurde der Franzose von den BVB-Fans abgefeiert:

In der Champions League läuft es für den FCB besser:

Diesen Champions-League-Rekord hat der FC Bayern gebrochen!