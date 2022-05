Im Spiel gegen Borussia Dortmund hat der FC Bayern München zu Hause die Möglichkeit, die Meisterschaft einzutüten.

Seit der Saison 2012/13 hat der FC Bayern ununterbrochen die Bundesliga gewonnen. Das sind also bisher neun Titel in Folge. Am Samstagabend um 18:30 Uhr kann die zehnte dazukommen, wenn sie den BVB schlagen. Dann kann Dortmund die Bayern nämlich nicht mehr einholen.

Bayern Trainer Julian Nagelsmann wäre zumindest schon mal bereit zu feiern und für eine mögliche Bierdusche.

Ich habe mal gelesen, dass eine Bierkur für die Haare ganz gut sein sollte

Hier die ganze Pressekonferenz: