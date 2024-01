Mädchen stirbt auf Klassenfahrt: Prozess gegen Lehrerinnen beginnt

Vor vier Jahren ist eine 13-jährige Schülerin bei einer Klassenfahrt nach London gestorben. Was ist passiert?

Vor dem Landgericht Mönchengladbach beginnt heute der Prozess im Fall Emily. Zwei Lehrerinnen stehen vor Gericht. Sie werden der fahrlässigen Tötung angeklagt. An 14 geplanten Verhandlungstagen mit 22 Zeugen soll geklärt werden: Wer hat Schuld an Emilys Tod?

Schülerin stirbt auf Klassenfahrt in London

Die Anklage wirft den Lehrerinnen vor, dass sie im Jahr 2019 vor einer Klassenfahrt nach London, nicht schriftlich nach den Vorerkrankungen der Schülerinnen und Schüler gefragt haben. Emily litt an Diabetes. Das wussten die Lehrerinnen nicht.

Auf der Fahrt nach London soll die 13-Jährige nicht auf ihre Blutzuckerwerte geachtet und nicht genug Insulin gespritzt haben. Das ist lebenswichtig für Menschen mit Diabetes. Schon bei der Ankunft in London soll ihr schlecht geworden sein. Ihr Zustand verschlechterte sich immer mehr. Den Lehrerinnen wird vorgeworfen, dass sie sich erst anderthalb Tage später um Emily gekümmert haben. Am Abreisetag musste das Mädchen in ein Krankenhaus in London. Dort starb sie einen Tag später.

