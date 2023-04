"Vatermord": So antwortet Mois auf Maestro

Depressionen, Entführung und Uhren. In 49 Minuten erzählt Mois seine Seite zu Maestros Video.

Der Rapper möchte die Hintergründe zu allem, was Maestro über ihn gesagt hat, teilen. Maestro hatte zuvor in einem Video heftige Ansagen gegen Mois geäußert. Er hat zum Beispiel behauptet, dass Mois nie im Knast saß. Was er sonst noch gesagt hat, kannst du hier lesen:

Maestros heftige Ansage an Mois: "Schämst du dich nicht?"

Was sagt Mois dazu?

Mois erzählt in seinem Video von Depressionen und Suizidgedanken seit Beginn seines Erfolgs und was er offenbar erlebt hat:





Seine Freunde und Bekannte haben ihn beklaut (unter anderem seine Uhren und sein Mikrofon)

Er wurde entführt

Er musste seine Familie wegschicken

Er konnte seine Familie aus Angst nicht besuchen

Er wurde betrogen und ausgenutzt

Mois wusste nicht mehr wohin mit ihm. Er dachte sogar an Selbstmord oder daran, sich in die Psychiatrie einzuweisen.

Nimmt er Stellung zu Maestros Aussagen?

Viele Fans finden, dass Mois das nicht tut. Auch zu den Aussagen wegen seines Knastaufenthalts sagt er kaum was. Das kommentieren sie unter sein Video:

Mois schafft es eine Stunde zu reden, aber nichts zu sagen. Respekt.

Mois, beklaut seine Brüder quasi Jahrelang, hält sie klein, aber Mois redet Minutenlang über sein geklautes Mikrofon & fängt zu heulen an.

Alleine der Fakt, dass Maestro 1 Stunde und 18 Minuten straight in die Kamera schaut, ohne einen Blick abzuwenden und die Story erzählt und Mois da irgendwas rum stammelt, wild gestikuliert, abschweift und den Blick immer wieder abwendet zeigt ja schon sehr gut, wer hier die Wahrheit erzählt.

Mois denkt auch, dass Fraunde = unbezahlte Arbeitskräfte ?!

Hier kannst das komplette Video von Mois sehen: