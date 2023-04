Mois postet Chatverlauf mit Bushido

Nachdem Mois im Knast war, wollte er sich aus Rap-Beefs raushalten. Jetzt legt Bushido neues Feuer.

Zwischen den beiden war es trotz ungeklärtem Beef lange ruhig. 2021 disste Bushido Mois dann in einem Song. Nach einem neuen Track von Mois mit Bushidos ehemaligen Kollegen Juri und Sun Diego nahm die Sache endgültig wieder Fahrt auf. Jetzt wurde Bushido konkret und disste Mois in seiner Instastory: "Wie kann man ernsthaft auf Mois Songs warten?“

Mois leakt Story

In der Story sieht man Messages aus dem Jahr 2020 und eine Nachricht von Mois: "Wenn was is sag Bescheid inshallah“ und die Antwort von Bushido: "Danke du auch gerne“. Er will damit zeigen, wie Fake Bushido ist.

Eine Family-Reunion durch ein Musikvideo von Mois: