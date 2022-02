Der Rapper und YouTuber ist seit langem dafür bekannt, großzügig zu sein und seinen Lohn für seine Fans auszugeben.

Mois kündigte auf Instagram an, dass er die Schulden seiner Fans bezahlen will. Der Familienvater hat so eine Aktion schon häufiger gebracht oder auch Geld für einen guten Zweck gespendet. Nicht immer konnte er die Spenden durch seine Videos wieder reinholen.

Er übernimmt Schulden bis 105 Euro

In seiner Story schrieb er:

Hab heute Lohn bekommen. Schickt mir eure Klarna Schulden. Bis max 105 Euro geh ich mit pro Person.