Monte reagiert auf Vorwürfe von Böhmermann

Monte sieht sich selber und andere Streamer nicht in der Verantwortung. Vielmehr sei "Vater Staat" Schuld.

MontanaBlack sieht bei sich selbst und anderen Streamern nur eine sehr kleine Schuld. Laut eigener Aussage etwa fünf Pozent. Auch die Gaming-Anbieter seien nicht Schuld (ein Prozent). Zu dem größten Teil macht er "Vater Staat" verantwortlich, der solche "In-Game-Käufe" nicht verbietet. Er sei sich aber bewusst, dass diese "Case Openings" nicht weit von Glücksspiel entfernt sind. Trotzdem hofft er auf die eigene Verantwortung seiner Zuschauer:

Es ist Content für uns und wir hoffen einfach, dass die Leute schon realisieren, dass wir Leute sind, die mehr Geld haben und die es da auch verprassen. Und ich hoffe, dass die Leute Herr über sich selbst sind und am Ende ist halt jeder auch selbst für sich verantwortlich.

Was war passiert?

Der Satiriker Jan Böhmermann hatte in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" der Gamingbranche und Twitch-Streamern Vorwürfe gemacht. Er kritisierte das In-Game Glückspiel, also zum Beispiel Packs in FIFA-Ultimate-Team und das Streamer dafür Werbung machen würden.

Hier eine Zusammenfassung des Themas: