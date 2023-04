Der Streamer braucht noch Zeit, um sich zu entscheiden. So richtig begeistert klingt Monte nicht.

MontanaBlack bei "7 vs. Wild"? Das wäre für viele Fans ein Traum. Wenn es nach Fritz Meinecke geht, geht dieser Wunsch in Erfüllung. Er hat den Buxtehuder und Steamerkollegen Elotrix am Donnerstag für die dritte Staffel der Survival-Show nominiert. Nice to know: Die Kandidaten der kommenden Staffel müssen erstmals 14 Tage in der Wildnis bleiben. Die Location wird entweder Kanada oder Alaska sein.

MontanaBlack direkt genervt

Als Monte von der Einladung erfahren hat, war er dabei zu streamen. Der Chat explodierte. Viele Fans wollten direkt eine Antwort von Monte auf die Einladung. Das machte den Streamer sauer. Er sagte:

Und ich weiß nicht in welcher Welt ihr lebt, aber ich entscheide sowas doch nicht innerhalb von zwei Minuten, nachdem das Video rausgekommen ist. Schaltet doch mal den Dötz ein.

Elotrix sagte hingegen, dass er das Projekt "interessant" findet. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die beiden entscheiden.

Hier erfährst du mehr über die dritte Staffel von "7 vs. Wild" :