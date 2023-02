Arctic Warrior: MontanaBlack sagt offiziell ab!

Der Twitch-Star nimmt die Einladung von Otto Bulletproof nicht an. Der Grund: die Kälte in Lappland.

Dort findet das Survival-Projekt nämlich statt. Schon nach Ottos Einladung hatte der Streamer wegen der Temperaturen gestruggled. Jetzt ist klar: Die arktischen Bedingungen in Finnland will sich MontanaBlack nicht antun. Er sagte am Montagabend im Stream:

Kälte ist einfach etwas, das ich abgrundtief hasse und ich habe auch kein Interesse daran, mich in irgendeiner Challenge der Kälte zu stellen. Das ist der Punkt, warum ich Otto abgesagt habe.

Was sagt Otto zur Absage?

Der Gewinner von 7 vs. Wild und Organisator des Arctic Warriors reagierte laut Monte verständnisvoll und bot dem Streamer direkt die Möglichkeit an, bei anderen Projekten dabei sein zu können. Viele aus der Community finden Montes Absage uncool, sind aber wenig überrascht. Unter TikTok-Clips zum Thema finden sich viele Kommentare wie: "War klar, wer hätte es gedacht", "Niemand ist überrascht" oder "klassische L Monte mal wieder."

BTW: Sascha Hellinger aka unsympathischTV wird in Lappland dabei sein. Er nahm die Einladung vor kurzer Zeit an.