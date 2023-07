"Das Respektloseste": Deswegen war Monte krass sauer auf Fibii

Fibii hatte in ihrem Stream offenbar einen Zuschauerkommentar vorgelesen, in dem Montes Energydrink gehatet wurde.

In dem Kommentar ging es darum, dass eine Sorte von Montes Energydrink wie "Kotze" stinken würde.

Monte bringt Energydrink raus

Dass Fibii diesem Kommentar in ihrem Stream eine Plattform geboten hat, fand Montana Black ziemlich uncool. Er sagte in seinem Stream, dass die Aktion "die respektloseste Aktion" gewesen sei seit er im Internet am Start ist. Das habe er der 17-jährigen Streamerin auch so gesagt.

Fibii sagt sorry

Die beiden hatten nach der Aktion Kontakt. Nachdem Monte Fibii seine Meinung gesagt hat, hat diese sich bei dem Twitch-Star entschuldigt. Fibii hat wegen dem Kommentar jetzt Hate abbekommen. Monte sagt, dass er damit nicht einverstanden ist.