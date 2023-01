"Arctic Warrior 2023": MontanaBlack reagiert auf Ottos Einladung

7 vs. Wild-Gewinner Ottobulletproof hat Monte für seine Survival-Show in Finnland nominiert. Monte muss noch überlegen.

Der Streamer sagte am Sonntag auf Twitch, dass er zu dem Thema noch nichts sagen kann, da er noch keine Zeit hatte, sich Gedanken zu machen:

Was würde Monte in Finnland erwarten?

In dem Nominierungsvideo hat Otto erklärt, was bei seiner Survival-Show "Arctic Warrior" passieren würde. Monte und er wären eines von sechs Teams. Jedes Team besteht aus einem Survival-Profi und aus einem Anfänger. Die Teams verbringen dann rund 100 Stunden bei arktischen Temperaturen in der finnischen Natur. Dabei müssen zusätzlich noch Challenges gemeistert werden.

Wie hoch ist die Chance, dass Monte mitmacht?

Dafür spricht, dass der Streamer sich gerne in der Natur aufhält. Außerdem hat er in der Vergangenheit immer mal wieder erklärt, an einer Survival-Erfahrung interessiert zu sein. Trotzdem ist die Community sehr skeptisch. Topkommentare unter TikTok-Clips zum Thema sind beispielsweise, dass Monte sowas sagen könnte wie:

"Also ne diggi, Kälte kann ich wirklich nicht ab."

"Bruder, ich würde, aber mein Lambo hat keine Winterreifen."

"Ne Diggi, die Autofahrt bis dahin habe ich kein Bock drauf, aber trotzdem danke Kuss diggi."

