Monte will Tattoos im Gesicht entfernen lassen

MontanaBlack fühlt die Motive seiner Tattoos im Gesicht nicht mehr wie früher. Der Plan: Erst entfernen, dann neue?!

So sagt es Monte in einer Fragerunde im Stream am Mittwoch. Ein Zuschauer hatte gefragt, ob der Mega-Streamer Pläne für weitere Tattoos hat. Montes Antwort: Nein. Stattdessen wolle er sogar die vorhandenen Tattoos im Gesicht entfernen lassen.

MontanaBlack: Tattoos im Gesicht durch neue ersetzen?

Monte sagt, dass er die Motive im Gesicht nicht mehr so feiert wie früher. Als Beispiel nennt er die Postleitzahl von Buxtehude, die sich an der linken Seite des Gesichts befindet. "Die gehört zwar zu mir und ich hab mich dran gewöhnt, aber diese Seite könnte man so viel besser machen", so Monte. Er überlege deshalb, sich wieder neue Motive im Gesicht stechen zu lassen, sobald die entfernten Tattoos abgeheilt sind.