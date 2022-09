Monte ist sauer! Verlässt er bald Twitch?

Der Streamer scheint darüber nachzudenken, zu einer anderen Plattform zu wechseln.

Vor Kurzem hat Twitch in einem Statement rausgehauen, dass große Streamer ab 2023 weniger verdienen werden. Das fanden viele Creator und Fans uncool. MontanaBlack ist einer davon und überlegt sich jetzt sogar, Twitch komplett zu verlassen.

Was hat Twitch vor?

Bei großen Streamern ist es eigentlich so geregelt, dass sie 70 Prozent ihrer Einnahmen behalten und 30 Prozent an Twitch abgeben müssen. Das will die Plattform allerdings bald ändern: Stattdessen soll eine 50/50-Aufteilung eingeführt werden.

Montes Reaktion

In einem Rant hat er sich über die Streaming-Plattform aufgeregt. Seiner Meinung nach könnte Twitch seine Creator nicht mehr lange bei sich behalten, wenn eine andere Plattform an den Start kommen würde. Von einem Wechsel sei auch Monte selbst nicht abgeneigt, berichtet das Gaming-Newsportal "ingame".

Kritik in den Kommentaren

Nicht alle sind auf Montes Seite. Viele User bezeichnen seine Lage als "Luxusproblem" und finden, dass er unsensibel mit dem Thema umgeht. Die Begründung: Während er sich als Millionär über weniger Geld beschwert, seien viele seiner Fans wegen der Inflation von Armut betroffen. Zu der Kritik sagt der 34-Jährige:

Nur weil ich mehr verdiene als der Durchschnitt, […] darf ich trotzdem mein Maul aufmachen, wenn ich das Gefühl habe, dass da Scheiße passiert.

Hier kannst du dir den Stream anschauen:

Mehr News gibt es hier: