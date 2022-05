Am Mittwochmorgen soll der Mann seine Großmutter mit einem Messer erstochen haben.

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei starb die 88-Jährige noch am Tatort an ihren Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde von seinen Verwandten am Tatort festgehalten, bis die Polizei kam.

Was steckt hinter der Tat?

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gibt es kein eindeutiges Motiv für den Mord. Aber es gibt Hinweise auf eine psychische Vorerkrankung des Tatverdächtigen. Ein Gericht hat angeordnet, den Mann wegen dringendem Tatverdacht in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen zu lassen.