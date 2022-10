Mord am Willersinnweiher: Warum der verurteilte 19-Jährige jetzt frei ist

Im August bekam der junge Mann die Höchststrafe. Doch er saß weiter in U-Haft - zu lange, entschied ein Gericht.

Zehn Jahre Haft nach Jugendstrafrecht lautete das Urteil damals. Für das Gericht war klar: Der junge Mann hatte eine 17-Jährige am Willersinnweiher gewürgt und vergewaltigt. Weil die junge Frau später starb,wurde der Mann nicht nur wegen Vergewaltigung, sondern auch wegen Mordes angeklagt. Nach dem Urteil legten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Revision ein. Das heißt: Beide wollten von einem höheren Gericht checken lassen, ob die Richter richtig entschieden hatten. Deshalb war das Urteil noch nicht rechtskräftig, also rechtlich gültig. Der mutmaßliche Täter kam daher wie schon zuvor in Untersuchungshaft.

Zu langer Prozess

Genau das wurde jetzt zum Problem: Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken reagiert auf eine Beschwerde und nahm den Haftbefehl zurück. Begründung: Der 19-Jährige habe bereits zu lange in Untersuchungshaft gesessen, weil sich der Prozess immer wieder verzögerte. Bei uns gilt nämlich: Ins Gefängnis dürfen bei uns Leute, die rechtskräftig verurteilt sind. Die U-Haft ist da eine Ausnahme. Deshalb muss ein Strafverfahren schnell gehen. Einfach unbegrenzt jemanden in Untersuchungshaft festzuhalten, geht nicht.

Wie geht es jetzt weiter

Der Fall liegt jetzt beim Bundesgerichtshof (BGH). Entscheidet er, dass das Urteil rechtskräftig ist, wird der mutmaßliche Mörder zu zehn Jahren Gefängnis rechtskräftig verurteilt und kommt ins Gefängnis. Fachleute halten das für wahrscheinlich. Bis zu dieser Entscheidung ist der 19-Jährige frei.

