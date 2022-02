Morddrohungen gegen drei Bayern-Spieler!

In einem Brief wurde offenbar gedroht, mehrere Bayern-Stars umzubringen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Morddrohungen sollen sich an Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Serge Gnabry richten. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Laut dem Bericht sei der Drohbrief bereits am 12. Januar aufgetaucht - und zwar in der Geschäftsstelle des FC St. Pauli.

Drohbrief wird untersucht

Die Polizei Hamburg nehme das Schreiben ernst, heißt es. Der Verfasser soll dazu aufgerufen haben, die drei Bayern-Spieler zu erschießen. In dem Brief soll zum Beispiel stehen: "Rettet die Liga, rettet den Fußballsport. Feuer und Tod den dreckigen Bayernschweinen."

Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt jetzt. Der Brief soll auf Hinweise auf den Verfasser wie zum Beispiel DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersucht werden. Außerdem wollen die Ermittler klären, warum das Schreiben in Hamburg abgegeben wurde und ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handelt.

Champions League gegen Salzburg

Die Bayern haben sich noch nicht selbst zu den Drohungen geäußert. Am Abend steht für die Mannschaft das Achtelfinale der Champions League an. Bayern spielt ab 21 Uhr in Salzburg.

Mit diesem Post machen die Bayern ihrem Gegner Salzburg eine Ansage:

VfL Bochum - FC Bayern: Stromausfall legt Stadion lahm