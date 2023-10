Hackerangriff auf Motel One: Bist du betroffen?

Die Hackergruppe "ALPHV" hat fast vollständige Übernachtungslisten der Hotelkette seit 2016 im Darknet veröffentlicht.

Du hast in den letzten sieben Jahren in einem Motel One übernachtet? Dann sind deine Daten sehr wahrscheinlich im Netz gelandet. Das geht aus einer Recherche der "Süddeutschen Zeitung" hervor. Zu den geleakten Infos gehören



private Rechnungsadressen ,

, Geburtsdaten von Kunden,

von Kunden, interne Geschäftszahlen und

und Handynummern von Mitarbeitenden.

Bereits Ende September hatte die Hotelkette auf X (ehemals Twitter) geschrieben, dass die Firma Opfer eines Hackerangriffs wurde - und Adressdaten sowie 150 Kreditkartendaten abgegriffen wurden.

Kein "Sorry" für die Betroffenen

Aktuell untersuchen IT-Leute, was da genau passiert ist. Die "Süddeutsche Zeitung" hat um eine Stellungnahme gebeten - doch die wichtigsten Fragen blieben unbeantwortet. Eine Entschuldigung an die Kunden gab es bisher nicht.

Persönliche Daten geleakt? DAS kannst du tun!

Das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt folgende Schritte:

Als erstes solltest du dir einen Überblick verschaffen: Wurden deine Daten illegal veröffentlicht oder sogar genutzt?

Falls Passwörter mit dabei sind, solltest du diese schnellstmöglich ändern.

Bei der Polizei kannst du Anzeige erstatten. Am besten bringst du alles mit, um deinen Fall bestmöglich schildern zu können - zum Beispiel Screenshots oder andere Nachweise, falls du welche hast.

In manchen Fällen kann es sich lohnen und du bekommst eine Entschädigung. Dazu kann dir die Polizei in deinem Fall mehr erklären.

