MTV Video Music Awards: Das sind die Gewinner

Taylor Swift, Bad Bunny, Billie Eilish - sie räumten ab. Moderiert und performed hat unter anderem Nicki Minaj.

Die Preise des Musiksenders wurden im amerikanischen Newark verliehen. Von Nicki Minaj gab's ein Best-of ihrer Songs zu hören. Die Rapperin wurde mit dem Ehrenpreis "Video Vanguard Award" ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede gab's einen süßen Gruß an ihren Sohn: "Papa Bär, ich liebe dich so sehr. Mama liebt dich so sehr." Und noch mehr Stars räumten ab.

Hier einige der weiteren Gewinner:

Taylor Swift mit All Too Well (Video of the Year)

mit All Too Well (Video of the Year) Bad Bunny (Artist of the Year)

(Artist of the Year) Billie Eilish mit Happier Than Ever ( Song of the Year)

mit Happier Than Ever ( Song of the Year) Lil Nas X, Jack Harlow mit Industry Baby (Best Collaboration)

mit Industry Baby (Best Collaboration) Harry Styles mit As it Was (Best Pop) und mit Harry's House (Album of the Year)

mit As it Was (Best Pop) und mit Harry's House (Album of the Year) Nickie Minaj ft. Baby mit Do we have a Problem (Best Hip-Hop)

mit Do we have a Problem (Best Hip-Hop) The Weeknd mit Out of Time (Best R&B)

mit Out of Time (Best R&B) Lizzo mit About damn Time (Video for Good)

(Video for Good) BTS (Group of the Year)

Den kompletten Überblick bekommst du hier.

Hier kannst du dir den Auftritt von Nicki Minaj ansehen:

2022 #VMA VIDEO VANGUARD HONOREE, @NICKIMINAJ!!!!! 👑 THAT'S IT. THAT'S THE TWEET. #NICKIVMAS https://t.co/FxHsf3bUAB

