"MTV Video Music Awards": Diese Stars haben gewonnen

In der letzten Nacht fanden die diesjährigen "MTV VMAs" statt. Was so abging und wer gewonnen hat, gibt's hier.

Die "MTV Video Music Awards" fanden in diesem Jahr in New Jersey statt. Viele Stars kamen zum Zuschauen, einige auch zum Performen. Aufgetreten sind unter anderem Doja Cat, Sabrina Carpenter, Lil Wayne und viele mehr. Aber die wichtigste Frage: Wer hat gewonnen? Die meisten VMAs hat Taylor Swift abgestaubt - insgesamt neun! Dafür hat sich Taylor Swift unter anderem bei ihren Fans bedankt: "MTV VMAs": Das sind die wichtigsten Gewinnerinnen und Gewinner Video des Jahres: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Taylor Swift - "Anti-Hero" Künstler*in des Jahres: Taylor Swift

Taylor Swift Song des Jahres: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Taylor Swift - "Anti-Hero" Beste*r neue*r Künstler*in: Ice Spice

Ice Spice Bester Pop-Song: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Taylor Swift - "Anti-Hero" Bester Hip-Hop-Song: Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl" Bester R&B-Song: SZA - Shirt

SZA - Shirt Bester Rock-Song: Måneskin – "The Loneliest"

Måneskin – "The Loneliest" Bester Latin-Song: Anitta – "Funk Rave"

Anitta – "Funk Rave" Bester K-Pop-Song : Stray Kids – "S-Class"

: Stray Kids – "S-Class" Bester Afrobeats-Song: Rema & Selena Gomez – "Calm Down"

Rema & Selena Gomez – "Calm Down" Gruppe des Jahres : BLACKPINK

: BLACKPINK Sommer-Song : Jung Kook & Latto - "Seven"

: Jung Kook & Latto - "Seven" Album des Jahres: Taylor Swift - "Midnights" Alle Gewinnerinnen und Gewinner findest du hier. Das gab's noch nie! In der Kategorie "Künstler*in des Jahres" waren nur Frauen nominiert: Musik "MTV Video Music Awards": Das erste Mal nur Frauen nominiert! In der Kategorie "Künstler des Jahres" treten dieses Jahr die erfolgreichsten Musikerinnen ever gegeneinander an. 9:00 Uhr DASDING DASDING