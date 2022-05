Illegales Autorennen? Zwei Männer in Auto verbrannt

auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Was genau ist am Wochenende passiert bei dem tödlichen Autounfall in Mühlacker (bei Pforzheim)?

Das Auto sei mit hoher Geschwindigkeit von der B10 von Mühlacker in Richtung Illingen gefahren, teilte die Polizei mit. Auf Höhe von Mühlhausen kam das Auto von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und fing sofort Feuer. Die beiden Männer im Alter von 30 und 45 Jahren verbrannten in dem Wagen. Mühlacker: Gab es ein verbotenes Autorennen? Erste Erkenntnisse würden darauf hindeuten, dass der Fahrer an einem illegalen Autorennen teilgenommen haben könnte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein 30-jähriger Autofahrer meldete Freitagnacht den Unfall. Die Polizei vermutet, dass dieser Mann den anderen Wagen bei dem illegalen Rennen gefahren haben könnte. Gegen den Verdächtigen wird jetzt ermittelt. Hier gibts mehr News aus Pforzheim: Pforzheim Pforzheim Krasser Aprilscherz: Corona-Klassentest mit nur einem Stäbchen?! 🦠 Ein Lehrer hat seinen Kollegen reingelegt - mit Folgen... mehr... 14:00 Uhr DASDING Dein Nachmittag DASDING