Thomas Müller: Serge Gnabry sieht aus wie Harry Potter 😀

Die Mannschaft vom FC Bayern ist am Montag zum Champions League-Match nach Manchester geflogen. Gnabrys Reiseoutfit...

...fand Thomas Müller wohl ziemlich witzig. Die Kombo aus Anzug und Brille erinnerte den DFB-Star an eine Mischung aus Harry Potter und Steve Urkel. Urkel war eine bekannte Figur in einer US-Sitcom namens "Alle unter einem Dach".

Was geht gegen Manchester City?

Für die Bayern ist der Trip nach Manchester extrem wichtig. Es geht am Dienstagabend im Hinspiel des Champions League Viertelfinale gegen Manchester City. Gegen Haaland und Co. will sich der FCB eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel erspielen. Dabei muss Bayern-Coach Thomas Tuchel kurzfristig auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Stürmer hat Probleme mit dem Kniegelenk.

Nice to know: Bayern hat in dieser Saison alle bisherigen acht Champions League Spiele gewonnen. Das dürfte den Bayern ordentlich Selbstbewusstsein für das Duell mit dem Tabellenzweiten der Premier League geben.