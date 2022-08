"Mr Lewangoalski, see you soon in Munich"

Es müllert! Auf Instagram meldet sich Thomas Müller mit einer Message an Lewandowski und seine Fans.

"Was für eine tolle Auslosung für alle Fußballfans", freut sich Müller in dem Video. In der Gruppenphase der Champions League treffen die Bayern auf den FC Barcelona und damit auf ihren Ex-Stürmer Robert "Lewangoalski" - wie Müller gerne sagt.

Darauf ist Inter Mailand-Außenverteidiger Robin Gosens ein ganz kleines bisschen neidisch und kommentiert ironisch unter dem Video: "Auf mich freust du dich nicht?"

Meanwhile bei Oliver Kahn

Der Bayern-Boss hat bei der Champions League-Auslosung einige Spanier wütend gemacht. Als klar war, dass der FCB und Barça in einer Gruppe sind, konnte er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Die spanische Zeitung "Sport" interpretiert das so:

Kahn spottet über Barça. Das war eine ungewöhnliche Reaktion eines Managers, der an der Auslosung teilnimmt, wo Respekt eigentlich die Norm ist.

Hier findest du alle Ergebnisse der Auslosung: