Fall gelöst: Polizei weiß jetzt, wer diese Frau ist!

Im Juni wurde in Münster-Sarmsheim eine Tote gefunden. Seitdem versuchten Ermittler herauszufinden, wer sie ist.

Jetzt ist klar: Die Frau kam aus Ruever in den Niederlanden und war 35 Jahre alt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. In ihrer Heimat war die Frau auch als vermisst gemeldet worden.

Ermittlungen gehen weiter!

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau getötet wurde. Am Mittwoch wurde den Angaben nach der Freund der Frau festgenommen. Welche Rolle er in dem Fall spielt, ist aber noch nicht klar. Es soll weiter ermittelt werden.

Große Suchaktion!

Wochenlang hatte die Polizei versucht herauszufinden, wer die Tote ist. Der Leichnam der Frau war verbrannt unter einer Autobahnbrücke in Münster-Sarmsheim in der Nähe von Mainz aufgefunden worden. Für die Ermittlungen hatten Gerichtsmediziner das Gesicht untersucht und konnten so feststellen, wie die 35-Jährige ausgesehen haben muss. Dieses Foto wurde dann veröffentlicht. Für wichtige Hinweise zu der Frau wurde sogar eine Belohnung ausgeschrieben.

Kennst du diese Frau?

Aber: Die entscheidenden Informationen bekamen die Ermittler jetzt durch die Zusammenarbeit mit Kollegen in den Niederlanden und einen Spurenabgleich. Dadurch konnte herausgefunden werden, wer die Frau ist.

