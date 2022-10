Muezzin in Köln ruft zum ersten Mal zum Gebet!

Lange wurde diskutiert, jetzt ist es soweit: Um 13:24 Uhr wurde zum Freitagsgebet gerufen. Nicht alle finden es gut.

Bisher war der Ruf nur im Gebetssaal der Kölner Zentralmoschee zu hören. Jetzt wird er über einen Lautsprecher auch auf den Moscheevorplatz übertragen - und ist damit auch in der Nachbarschaft zu hören.

Der Muezzin-Ruf Diese Textverse werden auf arabisch gesagt: "Gott (Allah) ist groß"

"Kommt zum Gebet"

"Es gibt keine Gottheit außer Gott"

Wie ein leises Radio

Der Gebetsruf ist Teil eines Pilotprojekts in Köln. Zwei Jahre lang dürfen Moscheen in der Stadt ihn jetzt freitags zwischen 12 und 15 Uhr auf die Straße übertragen. Er darf 60 Dezibel laut sein - das ist so wie ein normales Gespräch oder ein leises Radio. Die Zentralmoschee ist bisher die einzige, die bei dem Projekt mitmacht.

Kritik an Muezzin-Ruf

Die Moschee in Köln ist nicht das erste muslimische Gotteshaus in Deutschland, das öffentlich zum Gebet ruft. Es gibt rund 30 Gemeinden die das schon länger machen. Trotzdem gibt es Kritik am Muezzin-Ruf der Kölner Zentralmoschee. Das liegt daran, dass die Moschee zur Organisation DİTİB gehört. Der Verband wird von der türkischen Religionsbehörde kontrolliert und damit auch von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Doch seit er regiert gibt es in der Türkei immer weniger Demokratie und zum Beispiel Menschenrechte werden nicht eingehalten.

