Musk will ihn zurück auf Twitter holen!

Der Tesla-Boss möchte den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zurück auf die Plattform holen.

Das hat Musk nach seinem geplanten Kauf von Twitter in einem Interview verraten. Derzeit ist Donald Trump nicht bei Twitter. Der Grund: Die Plattform hat den Account von Trump im Januar 2021 gesperrt, nachdem seine Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt hatten. Twitter warf Trump damals vor seine Anhänger zur Gewalt anzustiften. Musk bezeichnete diese Entscheidung von Twitter jetzt als "moralisch falsch und schlicht dumm."

Will Trump überhaupt zurück?

Schwer zu sagen! Zuletzt hatte Trump noch erklärt, dass er nicht zurück zu Twitter kommen will. By the way: Der ehemalige Präsident der USA hat mittlerweile ein eigenes soziales Netzwerk. Es heißt "Truth Social."

Trump und Twitter. Das ist eine lange Story. Die tagesschau berichtete letztes Jahr über die Sperrung seines Accounts und die Meinungsfreiheit auf Social Media!