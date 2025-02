Musk unzufrieden mit X: "Kommen kaum über die Runden"

Elon Musk hat X, das damals noch Twitter hieß, für 44 Milliarden Dollar gekauft. Aber es läuft wohl nicht gut für ihn.

In einer Mail an die Mitarbeitenden von X soll der Tech-Milliardär und Trump-Berater geschrieben haben:

Unser Nutzerwachstum stagniert, der Umsatz ist nicht beeindruckend - und wir kommen kaum über die Runden.

Öffentlich gemacht hat die Mail das "Wall Street Magazin". Auch "The Verge" hat die Mail von einer eigenen Quelle bekommen. Musk sagt allerdings, dass er keine solche Mail verschickt habe.

Deshalb ziehen sich immer mehr von X zurück

Wie viel X derzeit verdient, ist nicht offiziell. Allerdings ist bekannt, dass seit immer mehr Falschnachrichten und Hassbotschaften auf der Plattform auftauchten, die Zahl der Werbekunden und auch der User zurückgegangen sind.

In Deutschland haben in den letzten Wochen viele Leute, Firmen und Organisationen angekündigt, dort nichts mehr zu posten. Neben der Radikalisierung auf der Plattform ist außerdem ein Grund, dass Musk sich in den Bundestagswahlkampf eingemischt hat.