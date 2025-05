Juni: Ausgeweiteter Mutterschutz bei Fehlgeburt kommt!

Neues Gesetz greift: Ab Juni bekommen Frauen Mutterschutz bei einer Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche.

Am Sonntag tritt die neue Regelung in Kraft. Bisher bekamen Frauen in der Regel erst dann Mutterschutz, wenn sie ihr Kind nach der 24. Schwangerschaftswoche verloren haben.

Mutterschutz: So sieht die neue Regelung aus Dauer 0:30 min Mutterschutz: So sieht die neue Regelung aus

Mutterschutz: So sieht die Staffelung aus

13. Schwangerschaftswoche: Betroffene Frauen müssen zwei Wochen nicht arbeiten.

17. Schwangerschaftswoche: Sechs Wochen Mutterschutz.

20. Schwangerschaftswoche und später: Ein achtwöchiger Mutterschutz.

Den Frauen steht es frei, aber auch wieder früher mit der Arbeit zu beginnen. Die Regelung beschloss der Bundestag bereits im Januar. Im Februar gab auch der Bundesrat sein "Go".