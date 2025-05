Nach Unfall an B3: Fahrer hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut

Noch in der Unfallnacht sei dem Fahrer Blut entnommen worden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Freiburg mit. Dabei sei ein Alkoholwert von 1,4 Promille gemessen worden.

Der 46-jährige Familienvater befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung. Die drei anderen Überlebenden seien aus dem Krankenhaus entlassen worden, so die Polizei. Keiner von ihnen hätte sich bisher zum Unfallgeschehen geäußert.

Der mit sieben Personen überbesetzte Pkw war am 3. Mai auf einem Parkplatz an der B3 in Freiburg mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden Lkw gefahren und in Brand geraten. Bei dem Unfall sind ein 27 Jahre alter Mann und zwei Kinder ums Leben gekommen.

Die genaue Unfallursache ist weiterhin unklar.