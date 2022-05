Das bringt dir eine Handwerks-Ausbildung

Momentan gibt es zu wenige Schulabgänger. Noch weniger davon haben Bock auf eine Ausbildung im Handwerksbereich.

An was liegt das? Der Handwerkspräsident erklärt es so:

Es hat aber vor allem auch damit zu tun, dass wir eine falsche Bildungspolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben mit dem Mantra: Wer Zukunft positiv gestalten will, der kriegt das nur mit einer akademischen Ausbildung.

Das hätte dazu geführt, dass es keine Anerkennung für Handwerksberufe gibt. Dabei haben Jobs wie zum Beispiel Malerin, Dachdecker oder Friseurin gute Zukunftsaussichten. Handwerkerinnen und Handwerker werden:

immer gebraucht,

haben Aufstiegschancen,

verdienen gutes Geld.

Wenn du noch nicht weißt, was für ein Job dich interessiert, kannst du hier ganz easy nach einem Praktikum schauen: