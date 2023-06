Nackte Passagierin randaliert im Flugzeug

Auf einem Flug von München nach Sofia zog sie sich aus und biss einem Beamten in die Hand.

Sie hat damit den Start der Maschine verzögert. Die 27-Jährige hat sich am Freitagabend erst komplett ausgezogen und dann angefangen, herumzuschreien. Sie ließ sich nicht beruhigen und wollte sich auch nicht wieder anziehen.

Polizist versucht zu helfen - und erntet Biss in die Hand

Einer der zur Hilfe eilenden Polizisten habe versucht, die Frau in eine Decke zu wickeln. Dabei habe sie ihm in den Unterarm gebissen - und das wohl ganz schön stark: Der Beamte habe "unmittelbaren Zwang" anwenden müssen, "um den Biss zu lösen und sich zu schützen".

Die Frau wurde von mehreren Beamten aus dem Flugzeug und in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt hat sie mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, am Hals. Der Polizist, den sie gebissen hatte, ist in ärztlicher Behandlung. Die restlichen Passagiere des Fluges kamen mit dreieinhalb Stunden Verspätung davon.