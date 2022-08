Nadelattacken: Was ist in Clubs in Spanien los?

Beim Feiern einen Pieks gespürt, dann Schwindel und Übelkeit: Im Urlaubsland Spanien tauchen immer mehr Fälle auf.

Zu den Opfern der mysteriösen Nadelattacken gehören vor allem Frauen. Die Polizei untersucht rund 50 solcher Angriffe. Was die Täter wollen? Bisher ist das unklar. Die gestochenen Menschen haben offenbar Kopfweh, ihnen ist schwindelig oder übel. Dass sie ausgeraubt oder sexuell missbraucht wurden, sei aber bisher in keinem der angezeigten Fälle bestätigt worden. Das berichten mehrere Medien, die sich auf die Infos der Polizei beziehen. In Blutproben konnte demnach in den meisten Fällen nichts nachgewiesen werden. Nicht immer ist also klar, ob die gestochenen Menschen wirklich was gespritzt bekommen haben.

Fälle in anderen Ländern - auch Deutschland

Attacken mit Nadeln oder Spritzen auf Festivals oder Clubs sind nicht neu. Es sind zum Teil Hunderte Fälle aus Großbritannien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden bekannt. Auch in Deutschland soll es laut verschiedenen Medien Nadelattacken gegeben haben. Der Berliner Club Berghain hat auf seiner Seite dazu aufgerufen, aufeinander aufzupassen.

Was man nach einer Nadel-Attacke tun sollte und wie man sich schützen kann, siehst du hier: