Nader El-Jindaoui wechselt zur...

...zweiten Mannschaft von Hertha BSC. Er bleibt also in Berlin.

Drei Vereine sollen im Gespräch gewesen sein, zwischen denen sich Nader El-Jindaoui entscheiden musste. In der abgelaufenen Saison spielte Nader beim Viertligisten Berliner Athletik Klub 07. Jetzt geht es zur U23 von Hertha BSC. Die spielt ebenfalls in der vierten Liga. El-Jindaoui ist zwar schon 25, eine bestimmte Anzahl an Spielern darf aber älter als 23 Jahre sein.

Der Fußballer freut sich auf seine neue Aufgabe bei Hertha BSC.

Es war schon immer mein Traum, eines Tages für Hertha BSC zu spielen.

Viele Fans hatten sich einen Wechsel in eine höhere Liga erhofft. Vielleicht ist die U23 von Hertha BSC aber ein Sprungbrett, um es zu den Profis zu schaffen.

Hier das Video zum Wechsel: