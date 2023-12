Nader Jindaoui gibt Profi-Debüt für Hertha!

Nader wurde im Achtelfinale des DFB-Pokals in der 80. Minute eingewechselt. Das Team gewann mit 5:3 im Elfmeterschießen.

Der Fußball-Zweitligist Hertha BSC trat am Mittwoch gegen den Hamburger SV an. Nader El-Jindaoui wurde in der 80. Minute eingewechselt. Er hat nicht nur das 3:3 eingeleitet - sondern im Elfmeterschießen sogar seinen reingeschossen!

Achtelfinale DFB-Pokal: Elfer-Krimi für Hertha

Hertha und Jindaoui haben Grund zum Feiern: Das Team schaffte es erstmals seit 2016 wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Hertha gewann 5:3 im Elfmeterschießen.