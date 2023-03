Neuer Bayern-Trainer Tuchel weiß: "Es geht ums gewinnen"

Der Club spielt diese Bundesliga-Saison so schlecht wie noch nie - darum kam jetzt der Trainerwechsel.

Am Sonntag erst verlor die Mannschaft 1:2 bei Bayer Leverkusen. Damit rutschte der FC Bayern in der Tabelle auf den zweiten Platz hinter Borussia Dortmund.

Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison infrage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert.

Tuchel ist Nachfolger

Ex-Dortmund-Coach Thomas Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird schon am Montag erstmals das Training leiten. Der frisch gebackene Bayern-Trainer ist sich seiner Aufgabe bewusst:

Es geht ums Gewinnen, das ist eine Verpflichtung, da kann es keine Missverständnisse geben.

Der Wechsel kam überraschend

Das offizielle Statement der Bayern kam erst am Freitag - nachdem schon vielfach spekuliert worden war. Daher soll Nagelsmann von seiner eignenen Entlassung also erst nach den Medienberichten erfahren haben. Auch für Tuchel kam das Interesse der Bayern "total überraschend". Zum Treffen mit dem Fußballclub sagte er bei der Pressekonferenz am Samstag: