Krebs durchs Nagelstudio? So hoch ist die Gefahr

Freshe Nägel sind für viele eine Prio - doch das UV-Licht, unter dem dein Lack getrocknet wird, kann gefährlich sein.

Dass Solarien gesundheitsschädlich sind, weil sie das Risiko für Hautkrebs erhöhen, wissen mittlerweile viele Menschen. Wie hoch das Risiko von Hautkrebs aber im Nagelstudio ist, wurde noch nicht so umfassend untersucht. Klar ist:

UV-A-Strahlung ist gefährlicher als UV-B-Strahlung - sie dringt tiefer in die Zellen ein.

UV-Nageltrocknerlampen haben ein ähnliches Spektrum wie die Strahlung, die du im Solarium abbekommt.

Beides sind UV-A-Strahlungen.

UV-Licht im Nagelstudio: Das ist die Gefahr

In einer Studie der University of California San Diego haben Forschende die Nageltrocknerlampen untersucht. Dazu haben sie Zellen unter anderem je 20 Minuten an drei Tagen bestrahlt: 65 bis 70 Prozent der Zellen sind abgestorben. Sie haben entdeckt, dass ein Teil der DNA-Schädigungen nicht mehr repariert wird - jede weitere Bestrahlung durch die UV-Nageltrockner kann zu Mutationen führen. So wie bei Menschen, die Hautkrebs haben.

So kannst du dich vor den Strahlen im Nagelstudio schützen

Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Strahlung der UV-Nageltrockner Handkrebs verursachen und das Risiko von Hautkrebs im Frühstadium erhöhen kann. Wie groß dieses Risiko ist und bei welcher Häufigkeit du dir Sorgen machen musst, konnte noch nicht klar beantwortet werden. Wenn du trotzdem weiterhin Gelnägel möchtest, kannst du dich so etwas schützen:

Benutz einen Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor auf deinen Händen.

Trag fingerlose Handschuhe bei deinem Besuch im Nagelstudio.

Nageldesignerin Jule aus Herxheim hat diese Tipps für dich:

Nageldesignerin Jule: Bitte keine Creme, aber Handschuhe sind okay

