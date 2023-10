Hamas-Israel-Konflikt: Das ist jetzt an Berliner Schulen verboten

Berlin hat es beschlossen: An den Schulen der Hauptstadt dürfen keine Anti-Israelischen Symbole mehr gezeigt werden.

Damit sind zum Beispiel Palästinensertücher und der Slogan "Free Palestine" gemeint. In einer Erklärung an die Schulleitungen steht, solche Symbole stellen in der aktuellen Situation eine Gefährdung des Schulfriedens dar. An mehreren Schulen kam es teilweise zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Palästinenserpräsident distanziert sich von der Hamas

Angespannte Stimmung an Schulen in Deutschland

Der Deutsche Lehrerverband findet, der Antisemitismus an Schulen nimmt zu. "Die Lage wird regional immer angespannter", sagte Verbandspräsident Stefan Düll der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das gilt besonders für solche Schulen, an denen viele Schüler mit Wurzeln im arabischen Raum unterrichtet werden." Häufig gebe es hier judenfeindliche Einstellungen, die die Kinder und Jugendlichen zu Hause oder in den Schulen ihrer Heimatländer vermittelt bekommen hätten. Ein großes Problem ist wohl auch Social Media. "Dort wird Antisemitismus vielfach offen aus- und vorgelebt", sagte Düll.

Antisemitismus sei aber nicht nur dort ein Problem, wo der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund oder muslimischen Glaubens hoch sei. "Wir beobachten auch: Wo rechte Parteien wie die AfD bei Wahlen gut abschneiden, ist auch der Anteil an Schülern mit antisemitischen oder rassistischen Überzeugungen höher", sagte der Chef des Lehrerverbands. Die Kinder und Jugendlichen übernehmen offenbar die Überzeugungen von den Eltern.

Wegen Palästina-Flagge? Schüler und Lehrer prügeln sich

Am Montag sorgte ein Video von einem Neuköllner Gymnasium für viel Aufregung auf Social Media.

Diese Auswirkungen hat der Nahostkonflikt auf dich

Prügelei zwischen Lehrer und Schüler: Das ist passiert

Ein 14-jähriger Schüler sei am Montag mit Palästina-Flagge in die Schule gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 61-jährige Lehrer wollte das verbieten, woraufhin ein 15-jähriger Schüler eingriff und dem Lehrer einen Kopfstoß verpasste. Der Lehrer schlug zurück, der Schüler wehrte sich. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.

Lehrerverband: Nicht typisch für deutsche Schulen

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, sagte am Montag zur Katholischen Nachrichten-Agentur: "Das ist nicht das Typische im deutschen Schulalltag". Aber: Man müsse dem Thema besondere Aufmerksamkeit widmen, weil die Schülerinnen und Schüler in den Klassen häufig verschiedenen Religionen und Kulturkreisen angehören.

