Mond-Mission: Wann geht es endlich los?

Wenn es nach der amerikanischen Weltraumbehörde NASA geht, noch Ende September. Was soll die Mission bewirken?

Wieder Menschen zum Mond schicken und dort leben - das ist das Ziel der "Artemis"-Mission von NASA und der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Mit an Bord sollen die erste Frau und die erste nicht-weiße Person sein, die zum Mond fliegen. Der Mond-Flug ist aber erst für 2024 geplant. Gerade geht es darum, mit einem Testflug Daten zu sammeln, damit die Astronauten und Astronautinnen später auch sicher sind.

Und wann gehts endlich los?

Dieser Testflug zum Sammeln von Infos ist bisher zwei Mal gescheitert - einmal lag es an einem undichten Tankschlauch. Die NASA hat jetzt aber verkündet, die Rakete am 23. oder 27. September starten zu wollen. Dafür benötigt die Weltraumagentur aber noch eine Genehmigung. Bei dem Testflug werden keine Menschen an Bord sein.

