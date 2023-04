Die NASA hat ein Haus vorgestellt, in dem das Leben auf dem Mars simuliert werden soll.

Das kleine Haus hat vier Zimmer, ein Gym und ganz viel roten Sand. Es steht in einem umgebauten Hangar des NASA-Forschungszentrums in Texas. Ab Juni werden vier Freiwillige dort für ein Jahr leben und testen, wie gut sie abgeschottet von der Außenwelt zurechtkommen.

Leben auf Mars erst in Jahren

Die NASA will außerdem herausfinden, welche Ressourcen dann auf dem echten Mars gebraucht werden. Noch steht die NASA ganz am Anfang ihrer bemannten Mission zum Mars und es wird noch einige Jahre dauern, bis wirklich jemand auf dem roten Planeten leben wird. Frühestens 2040 könnte es so weit sein.

