Leben bald Menschen auf dem Mond? 🏠🌙

Die NASA will HĂ€user auf dem Mond bauen. Bis es soweit ist, dauert es aber noch ein paar Jahre.

FĂŒr den HĂ€uslebau will die US-Raumfahrtbehörde einen 3D-Drucker benutzen - geladen mit einer Art "Mondbeton", der aus Materialien hergestellt werden soll, die auf der MondoberflĂ€che zu finden sind. NASA-Forschende konnten den "Mondbeton" in einer Simulation bereits herstellen. Allerdings ist noch nicht safe, ob das Ganze unter realen Bedingungen auch funktionieren wird. DafĂŒr braucht es noch einen "proof of concept", so Dr. Jennifer Edmunson, die leitende Geologin am Marshall Space Flight Center der NASA.

Was ist mit Möbeln und Innenausstattung? đŸȘ‘

Auch daran wird bereits geforscht. DafĂŒr arbeitet die NASA mit verschiedenen Unternehmen und UniversitĂ€ten zusammen. No joke: Zusammen mit der Stanford University konnte die NASA sogar schon Fliesen aus kĂŒnstlich hergestelltem Mondboden herstellen - und zwar in verschiedenen Farben.

Menschen leben auf dem Mond: Wann ist es soweit?

Bis 2040 soll die erste NASA-Siedlung auf dem Mond entstehen. Das berichtet die "New York Times", die mit mehreren NASA-Wissenschaftlern gesprochen hat. Doch ist das ĂŒberhaupt realistisch? Einige Experten halten den Zeitplan fĂŒr zu ehrgeizig. Ob es am Ende klappen wird, werden wir sehen. Bis dahin heißt es: Abwarten und viiiiiiiiiel Tee trinken. ☕

