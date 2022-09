Das Frauen-Team fährt zur WM ⚽️

Nach dem verlorenen EM-Finale in London zieht die Frauen-Nationalmannschaft jetzt das Ticket zur Weltmeisterschaft.

Hart erkämpft war der 3:0-Sieg gegen die Türkei in der WM-Qualifikation. Aber es hat gereicht: Vor dem letzten Quali-Spiel gegen Bulgarien hat das deutsche Team jetzt 24 Punkte. Das ist genug für die Teilnahme an der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Auch wenn die Trainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt, "da ist noch viel Luft nach oben", waren am Ende alle happy.

Wir sind sehr, sehr glücklich. Das war echt ein hartes Stück Arbeit.

