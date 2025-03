Der Bundestrainer muss in der Nations League gegen Italien auf einige Stammspieler verzichten. DIESE Spieler sind dabei!

Durch die Verletzungen von Kai Havertz (Oberschenkel) und Florian Wirtz (Innenband) muss Nagelsmann gleich auf zwei potenzielle Stammspieler verzichten. Bei den Nominierten gibt es aber auch einige Überraschungen:

Nach einer längeren Pause sind die Bayern-Stars Leroy Sané und Leon Goretzka wieder mit dabei.

und wieder mit dabei. Auch Nadiem Amiri von Mainz 05 darf zum ersten Mal seit November 2020 wieder im DFB-Trikot auflaufen.

von Mainz 05 darf zum ersten Mal seit November 2020 wieder im DFB-Trikot auflaufen. Für Yann Bisseck von Inter Mailand bedeuten die Spiele gegen Italien seine erste Nominierung für die Nationalmannschaft!

Nations League gegen Italien: Das ist der DFB-Kader

Italien empfängt Deutschland am 20. März 2025 in Mailand. Das Rückspiel findet am 23. März in Dortmund statt. Für die beiden Viertelfinal-Spiele wird Julian Nagelsmann 23 Spieler mitnehmen.