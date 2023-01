Deutscher Nationalspieler wird Rapper

Auf Instagram hat er einen Teaser zu seinem ersten Song gedroppt.

Die Rede ist von Benjamin Henrichs von RB Leipzig. Am 13. Januar soll seine erste Single "Von Anfang" erscheinen. In dem Track wird der 25-jährige Kicker zusammen mit Rapper Quin Pin zu hören sein.

Hier kannst du dir den ersten Ausschnitt anhören:

Ob das eine einmalige Sache sein wird oder Benny Henrichs so richtig im Rap-Game durchstarten will, ist nicht bekannt. Immer wieder gibt es Fußballer, die sich in der Musik versuchen. So standen bereits Alphonso Davies vom FC Bayern, Kevin-Prince Boateng oder der belgische Stürmerstar Romelu Lukaku am Mic.

Auch Erling Haaland hat sich vor vielen Jahren als Rapper versucht

Damals war er Teil der Rap-Gruppe "Flow Kingz". Auf YouTube existiert noch ein Video mit einem Part von ihm, das wir dir nicht vorenthalten wollen:

