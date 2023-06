Spanien gewinnt zum ersten Mal die Nations League 🎉

Die Entscheidung fiel im Elfmeterschie├čen: Spanien gewann gegen Kroatien 5:4 (0:0).

F├╝r Spanien ist es der erste Nations-League-Sieg.

­č笭čçŞ The historic moment!#NationsLeague pic.twitter.com/bzjGBFpluF

Wie geht es mit Modric weiter?

Luka Modric und Kroatien m├╝ssen weiter auf ihren ersten gro├čen Titel warten. Der WM-Dritte verlor am Sonntagabend in Rotterdam das Finale der Nations League und verpasste damit erneut die Kr├Ânung der Fu├čball-Karriere von Modric. Der 37 Jahre alte Star von Real Madrid hat bislang offengelassen, ob er auch in Zukunft im kroatischen Nationalteam spielen wird.

Im Spiel um Platz drei hatte sich Italien zuvor mit 3:2 gegen die Niederlande durchgesetzt. F├╝r die Gastgeber endete das Turnier nach zwei Niederlagen so mit einer gro├čen Entt├Ąuschung.

So viel Support hatte Kroatien

Rund 35.000 Kroatien-Fans waren im Stadion. Die Spanier lie├čen sich von der kroatischen Heimspiel-Atmosph├Ąre nicht beeindrucken. Auch in der Verl├Ąngerung gab es keine Entscheidung. Im Elfmeterschie├čen gewann Spanien.

UEFA Nations League: Was ist mit Deutschland?

Das DFB-Team hat schon in der Gruppenphase der Nations League verkackt. In der Gruppe mit Italien, England und Ungarn holte das Team von Hansi Flick aus sechs Spielen nur einen Sieg und qualifizierte sich deshalb nicht für die Endrunde.  

Auch im Testspiel am Freitagabend gegen Polen lief es nicht wie gewollt. Am Ende verlor die deutsche Nationalmannschaft mit 0:1. St├╝rmer Niclas F├╝llkrug war nach der Niederlage ziemlich bedient: